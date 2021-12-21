Как сообщает Центр информации УПЦ, документальный проект представил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».
Третий фильм из цикла рассказывает о жизни и подвиге одного из самых сердечных старцев – преподобного Кукши Одесского.
«Если говорить о святых былых времен, то обстоятельства их жизни могут показаться нам почти легендарными, невероятными. Потому что мы живем внешне в совершенно других условиях. Но Бог не стал дальше от человека в ХХ или ХХI столетии - Он действует одинаково во все эпохи. Меняется язык, появляются новые проблемы, которых не было ранее, но способ решения проблем остается тем же - через призму евангельских истин. Мы тоже живем в эпоху святых отцов. И опыт жизни в Боге наших современников чрезвычайно важен и драгоценен», - отмечает во вступлении к фильму митрополит Антоний.
Преподобный Кукша (Величко) родился в 1875 году на Херсонщине, принял монашество на Афоне, нес подвиг старчества в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, Крещатицкой обители, а завершил свою земную жизнь в Одесском Успенском монастыре. Путь святого прошел через заключение, ссылки и множество других испытаний - к святости, к совершенству в любви, к Богу.
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В документальном фильме о жизни преподобного Кукши рассказывают журналист и эксперт по вопросам религии Денис Лапин и доктор исторических наук Дмитрий Веденеев. В съемках участвовали: митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, насельник Крещатицкого Иоанно-Богословского монастыря иеромонах Лука (Рудан), жительница села Крещатик Елена Бокла.
Как сообщалось ранее, выпуск документальных фильмов цикла «Новомученики и исповедники» митрополит Бориспольский и Броварской Антоний начал в апреле 2021 года. Первая серия посвящена священномученику Александру Глаголеву, вторая - священномученику Михаилу Подъельскому.