Политический эксперт Ирина Тиран рассказала, перед какими вызовами стоят власти на пороге 2022 года.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«2022 год будет очень непростым и в плане геополитики, и в плане внутренних наших проблем, потому что сейчас нас очень сильно начал давить Запад в плане того, что пора завершать войну на Донбассе. Пора что-то делать, потому что из последнего Нормандского формата прошло уже два года и ничего с мертвой точки не сдвинулось. Горячий конфликт в центре Европы не устраивает никого, поэтому с ним нужно что-то делать и как-то локализовать», - сообщила Ирина Тиран.

Это будет главным вызовом 2022 года, уверена она, что делать с Донбассом.

«Территорию, конечно, вернуть можно, а как восстановить все то, что там сейчас разрушено, и где взять такие сумасшедшие деньги на компенсации. Рассчитывать на то, что это нам компенсирует Россия, не стоит, она не компенсирует, а заставить ее это сделать мы не сможем. А как интегрировать этих людей в великую Украину, поколения детей, которые уже пошли в школу и уже закончили первый, второй класс и не знают, что такое Украина и мир. Оккупированные территории – это огромный вызов и главный вызов – это пережить эту зиму», - резюмировала Ирина Тиран.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что оставить скандал с Гогилашвили без реакции было невозможно.

Также Politeka писала о том, что Билецкий высказался по поводу вероятных переговоров между президентами Украины и России.