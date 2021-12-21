Бывший народный депутат, общественный активист и участник российско-украинской войны в составе батальона «Азов» Игорь Луценко прокомментировал недавние события на столичном Подоле, где активисты погромили бары.

Свое мнение он высказал в интервью KyivPress.

«Мне кажется, это не самый плохой конфликт в Киеве. У нас действительно есть проблема с наркотиками на Подоле, которую должна решать полиция», - говорит Луценко.

Он считает, что если бы правоохранители предотвращали распространение незаконных веществ, то хулиганства и других конфликтов можно было бы избежать. Луценко добавляет: «Всем действительно очевидно, что этот район превращается в довольно нездоровое место в плане распространения наркотиков».

«Я видел немало примеров, когда в развитых городах как Лондон, Нью-Йорк или Берлин появлялись районы беспрепятственной наркоторговли, куда полиция даже не пытается вмешиваться», - рассказывает активист и говорит, что ему бы очень не хотелось, чтобы киевский Подол превратился в подобный район. Однако Игорь Луценко говорит, что так же ему не хотелось бы видеть и битье окон в заведениях на Подоле.

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