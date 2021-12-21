В Украине начнется фиктивная проверка госпредприятия «Гарантированный покупатель» за нарушения в выплате долгов перед предприятиями зеленой энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг начнет фиктивную проверку госпредприятия «Гарантированный покупатель» за нарушения в выплате долгов перед предприятиями зеленой энергетики, чтобы отвлечь внимание инвесторов от реальных проблем.

"НКРЭКУ поздно вечером пятницы все же приняла решение о внеплановой проверке «гарантированного покупателя». Конечно, потому что предприятие безосновательно остановило выплаты 3 млрд грн «зеленым» электростанциям месяц назад. Было понятно сразу, что в процесс влезли из ОП Зеленского, которым надо эти деньги раздерибанить», - сказал Гончаренко.

По его словам, начало проверки это, конечно, хорошо. Однако ему слабо верится, что то же самое ручное найдет и накажет виновных.

"Возможно это будет очередная отмазка, чтобы и дальше замыливать глаза инвесторам», - подчеркнул Гончаренко.

Он также добавил, что от предыдущего руководителя Вадима Улиды остались лишь упоминания в отделе кадров и скандалы в СМИ.

"Он свою грязную работу выполнил и может отдыхать на лаврах. Интересно посмотреть такая же участь постигнет нынешнего и всех последующих и. о. Гарпоку, которые будут назначаться с ОП», - подчеркнул нардеп.



Как сообщалось, в ноябре НЭК «Укрэнерго» за счет размещения целевых «зеленых» еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГарПоку является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.