Команда Общественного заявила о наступлении на свободу слова и демократическое развитие нашей страны.

Об этом сообщает Гордон со ссылкой на заявление Общественного.

Команда Общественного вещателя считает инициативу депутатов президентской фракции "Слуга Народа" о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны попытки вернуть вещателя под государственный контроль.

"К давлению "гривной" власть добавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага", – говорится в заявлении в ответ на законодательную инициативу народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Дуды о создании Государственного информационного концерна.



Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий убежден, что законопроект связан с предстоящими выборами.



"Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого Общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа", – заявил Чернотицкий.