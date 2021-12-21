21 декабря под Кабмином состоялась акция, во время которой соратники политической партии «Держава» и активисты потребовали от правительства сделать все необходимое для снижения тарифов.
Об этом сообщили на официальном сайте партии.
В публикации рассказывается, что на протест пришло около 1 тысячи украинцев. Представители партии «Держава» со своей стороны потребовали у Кабинета Министров сформировать рабочую группу для снижения тарифов, в которую должны войти представители и правительства, и общественности, чтобы обеспечить ее эффективную работу.
Как отмечают соратники партии, они хотят, чтобы правительство немедленно снизило коммунальные тарифы и для украинского бизнеса, и для частных лиц.
«Мы выступаем против политики экономического геноцида», - подчеркнуто на сайте.
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Как сообщала Politeka, под Кабмином состоится акция партии «Держава» за снижение тарифов на коммунальные услуги.
Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала о невероятно низкой обеспеченности населения в Украине.