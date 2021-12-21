Политолог Оксана Белякова высказалась о положении украинского государства на международной арене сегодня и предположила, как ситуация может развиваться дальше.

Свое мнение она высказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

По словам эксперта, сегодня США сомневаются в европейском курсе Украины, а сама Европа скорее напугана. «Путин выдвигает жесточайшие требования, требует выдать ему бумажку, где будет четко написано, что НАТО больше не расширяется. Поэтому сейчас у наших западных партнеров растяжка хуже, чем у коровы в бомболюке в известном фильме», - констатирует она.

Как объясняет Оксана Белякова, происходящее в 2013-2014 годах касалось только Украины, но теперь президент РФ указывает Западу на то, что его мнение ему никак не важно. Отсюда, констатирует она, и начинаются проблемы. «Сейчас в раскоряке находится уже не столько Украина, сколько коллективный Запад», - утверждает политолог.

Она считает, что решение этой проблемы будет на повестке дня весь первый триместр 2022 года. К тому же, добавляет Оксана Белякова, неизвестно, чем являются войска РФ на украинской границе – настоящей угрозой или обычным способом устрашения. По ее словам, украинский истеблишмент сам не знает, как это понимать. «Но то, что ситуация тревожит наших западных партнёров – это однозначно. Впрочем, это утешает: значит, перепуганы не только мы», - заключает гостя программы.

Как сообщала Politeka, Белякова считает, что Байден с Путиным встречались, чтобы решить, дружат они против Китая или нет .