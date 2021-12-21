Экологический налог за размещение отходов должен служить не для наполнения государственного бюджета, а стимулировать предприятия уменьшать количество этих отходов, и внедрять системы вторичного использования сырья.

Как пишет "Униан", об этом говорится в письме Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЕУ) к Председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Так, в ПАЕУ проанализировали два законопроекты по этой теме, поданы в ВР - № 6345 и №6345-1, и высказали свои замечания.

«К сожалению, кроме фискальной функции, проект №6345 не предусматривает никаких механизмов стимулирования к осуществлению природоохранных мероприятий. Ведь даже в пояснительной записке к проекту авторы отмечают: «задачей проекта является увеличение поступлений в Государственный бюджет от экологического налога за размещение отходов», а не формирование системы должного обращения с отходами», - подчеркнули экологи в письме.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что увеличение экологического налога должен служить для обеспечения защищенности общества от экологических катастроф, и достижения европейского уровня охраны окружающей среды. Однако арифметическое увеличение налогов не приведет к улучшению состояния окружающей среды в нашей стране, подчеркнули в ПАЕУ.

«Основная цель государственной политики в сфере управления отходами – это соблюдение иерархии управления отходами, внедрение мероприятий, способствующих повторному использованию продукции и подготовке к повторному использованию отходов, рециклинга и восстановления, а также внедрение принципа «загрязнитель платит». При этом цели достигаются такими мерами, как поощрение и поддержка проектирования и использования ресурсоэффективной продукции, а также продукции, пригодной к ремонту, повторному использованию и модернизации», - подчеркивают экологи.

Авторы письма убеждены: увеличение налоговой нагрузки за размещение отходов без внедрения мер, направленных на предотвращение их образования, никак не решит вопрос с ухудшением экологической обстановки в регионах, и не поможет достичь европейского уровня охраны окружающей среды.

«Что касается альтернативного проекта 6345-1, он является более системным в части зависимости налоговой нагрузки от инвестиций в сферу экологической модернизации, но все же недостаточным для формирования системы мероприятий, направленных на предотвращение образования отходов», - подчеркивают экологи.

Авторы убеждены: украинские предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать добывающие отходы как втосырье для строительства дорог, дамб, и уменьшать объемы образования отходов, однако их заинтересованность должна стимулироваться и поддерживаться на государственном уровне.

«Для системного решения существующей проблемы необходимо синхронно обеспечить доработку и принятие во втором чтении и в целом законопроекта «Об управлении отходами» №2207-1-д. Вместе с тем необходимо внести изменения в Налоговый кодекс в части повышения ставок экологических налогов за размещение отходов, в совокупности с возможностью применения понижающих коэффициентов в случае принятия природоохранных мероприятий, а также сформировать систему налоговых стимулов и преференций, которые поддерживают меры предупреждения образования отходов и вводят механизмы рециклинга, а также инвестируют средства в сферу переработки отходов.