Дипломат Вадим Трюхан рассказал, но основе чего формируется репутация Украины.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Вадим Трюхан рассказал, от чего зависит репутация государства.

“Она зависит от того, какое государство в рейтинге борьбы с коррупцией, в рейтинге простоты ведения бизнеса, в рейтинге продолжительности жизни. Если мы посмотрим эти рейтинги, мы увидим, что Украина внизу. 130-какая-то там в рейтинге борьбы с коррупцией, где-то возле России по ведению бизнеса. И везде такая же ситуация”, - сказал Вадим Трюхан.

Он отметил, что при этом Грузия и страны Балтии входят в 30-ку стран по рейтингам.

“Вот что формирует репутацию государства. Когда мы посмотрим на цифры привлечения прямых иностранных инвестиций, мы видим, что у нас минусы. В прошлом году -800, а в этом году еще итогов не было, но может случиться, что такая же будет картина. А сколько привлекают инвестиций поляки, венгры, словаки и так далее? Десятки миллиардов каждый год. Мы даже при Януковиче десятки миллиардов каждый год привлекали”, - добавил Вадим Трюхан.

По его словам, иностранные инвесторы не верят в Украину и не хотят связываться с ней из-за уровня коррупции.

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