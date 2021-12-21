Народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко рассказал, что люди должны понять, что они в определенной степени ответственны, что являются жертвами договорняков во власти.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«По сути, это так, но нужно войти в положение большинства нашего народа и понять, почему так люди действуют. Возвращаясь к нашей очень сложной истории, к отсутствию демократии, когда у всех наших соседей на Западе уже были демократические институты, а у нас их не было. Тот же Голодомор и многие случаи в истории, которые постоянно опускали вниз наш народ. Поэтому очевидно, что за 30 лет независимости нельзя так быстро догнать сотню лет демократического развития», - подчеркнул Юрий Левченко.

Депутат сказал, что он понимает людей и не винит их, но им нужно тоже все осознать сделать выводы и меняться. Люди должны понять, что нужно искать нормальных политиков и помогать им в развитии, уверен он, только тогда можно что-то потребовать от них. А как можно требовать что-нибудь от олигархического политика, которому не ты даешь сто гривен взнос, а которому олигарх платит миллионы, акцентировал он, поэтому этот политик на тебя и не будет работать никогда в жизни.

Потому что политик думает не о том, что избиратель от него отвернется, а он думает о том, что олигарх от него отвернется. И когда такой политик нажимает на кнопочку в Верховной Раде, он не думает, как его воспринимает обычный избиратель, а он думает, как его воспринимает олигархический спонсор. И это фундаментальное дело, потому что кто платит, тот и заказывает музыку. Если партия финансируется олигархией, она работает на олигархов, а если она финансируется народом – она работает на народ. Это нужно понять людям, что такой вариант возможен, потому что основная проблема нашего народа – это отчаявшиеся люди, которые думают, что все политики одинаковые», - резюмировал Юрий Левченко.

Как сообщала Politeka, политолог Максим Яли прокомментировал поведение президента Зеленского на его пресс-марафоне.

Также Politeka публиковала слова Максима Яли: Олигархическая система, которая сложилась за 30 лет, тормозит развитие Украины.