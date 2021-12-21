Политолог Оксана Белякова рассмотрела вопрос о том, может ли президент Владимир Зеленский вернуть себе поддержку своих избирателей, и при каких условиях это возможно.
Свой комментарий она дала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«О президентской тысяче умные люди говорят: это не просто так. Ведь её можно получить только через «Дию», а значит, тестируется возможность перейти к электронному голосованию. Возможна такая ситуация, когда следующие выборы будут проводиться в режиме онлайн. Бабушкам выдадут по смартфону – в надежде на то, что они не смогут в них разобраться. Это один из способов увеличить поддержку президента на выборах. Также ходят разговоры, что избирательное право могут ввести с 16-17 лет – для «поколения смартфонов». Молодёжь уже не только не застала СССР, но, вероятно, и не слышала разговоров своих родителей о нём, и равнодушна к идее его восстановления», - говорит Оксана Белякова.
По её мнению, это радикально изменит всю ситуацию.
«Голосование перестанет быть выбором между прежней стабильностью и нынешней нестабильностью. До сих пор самыми ответственными избирателями были пожилые люди, которые при любых условиях шли голосовать. Но они не пользуются смартфонами, и возможная реформа отсечёт их от голосования», - предполагает Оксана Белякова.
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Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала итоги беседы Джо Байдена и Владимира Путина.
Также Politeka сообщала, что, по словам Беляковой, расклад сил в парламенте сейчас позволяет власти изменить любую часть Конституции.