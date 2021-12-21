Бывший государственный министр Эстонии Райво Варе рассказал, как в Эстонии была проведена приватизация государственных предприятий, и насколько эта практика применима для Украины.
Об этом он рассказал в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило».
«Частично инфраструктуру можно приватизировать, но частично ее можно выдавать на концессии, не приватизируя. Операторскую деятельность можно полностью практически во всех сферах приватизировать, эстонский опыт это показывает. А вот по поводу инфраструктурной деятельности стоит подумать», - говорит он.
Райво Варе указывает, что тут могут существовать разные варианты. Например, в свое время эстонцам удалось провести лучший выход на мировую биржу Телекома, который, между прочим, был суррогат концессионный и государственный.
«То есть инфраструктура была в управлении у консорциума и инвесторов скандинавских, но одновременно являлась в собственности государства. Мы вынесли акции на биржу, это было лучшее IPO – выход на биржу в регионе за 20 лет. Но при этом одновременно были решены вопросы с развитием инфраструктуры. А затем эта тема была снята и приватизация была проведена до конца и выкуплена консорциумом инвесторов полностью», - отмечает он.
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На сегодня в Эстонии существует три Телекома, и все они частные. Но при этом существуют определенные правила игры для государственных интересов.
«Другой вариант – железная дорога. Всегда надо рассматривать инфраструктуру и операторство отдельно. Операторство может быть частное, инфраструктура – там какой-то определенный государственный элемент контроля должен сохраняться. В коммунальном хозяйстве можно и так, и так. У нас практически все коммунальное хозяйство частное, за исключением нескольких крупнейших компаний в столице, которые находятся в муниципальной собственности. Могут быть разные подходы. Но главный принцип: в инфраструктуре определенные правила игры и последнее слово остается за государством», - заключает эксперт.
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