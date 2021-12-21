Политолог Оксана Белякова рассказала, могут ли объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Это просто очередной маркетинговый ход. Потому что у нас все-таки процедура импичмента до конца не прописана. Притом, что вроде как закон есть, но для того чтобы эта процедура произошла, должны быть еще подзаконные акты, которых на сегодняшний день не существует. Должно быть согласие двух третей парламента, которого на сегодняшний день тоже нет. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, это разгоняют “зраду” определенную”, - сказала Оксана Белякова.

Она отметила, что Владимир Зеленский встречался с президентами Литвы и Польши, а слухи об импичменте внутри государства не добавляют престижа на международной арене.

По ее словам, год заканчивается тяжело, в соседних странах происходит эскалация, а в Украине могут в любой момент ввести военное положение.

Как сообщала Politeka, Ярослав Телешун отметил, что если мы посмотрим опыт других стран, то процедура импичмента очень редко используется .