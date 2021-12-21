Инвестиционная привлекательность Украины падает из-за продолжительных скандалов по выплате долгов в секторе возобновляемой энергетики и дискриминации отдельных производителей, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Об этом сообщает Обозреватель.

Как отмечается, согласно результатам опроса European Business Association, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2021 года снизился – до 2,73 балла из 5 возможных, хотя еще в первой половине 2021 года он составил 2,84 балла. В опросе приняли участие 92 директора крупнейших международных и украинских компаний.

"Таким образом, кризис в энергетике влияет и на другие сектора экономики, что имеет негативное влияние на инвестиционный климат Украины. Именно поэтому обеспечение стабильных выплат производителям из ВИЭ и соблюдение государством взятых на себя обязательств является ключевым не только для разрешения энергетического кризиса, но и и повышение инвестиционной привлекательности Украины в целом", - отмечают в УВЭА.

Кроме того, сообщается, что руководители крупнейших международных и украинских компаний определили ключевые барьеры, сдерживающие развитие бизнес-климата. Топ-3 вызова остались неизменными: слабая судебная система (87% опрошенных), высокий уровень коррупции (85%), а также теневая экономика (76%). Среди других преград развития инвестклимата директора называют также и энергетический кризис.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трофимца, действия руководства ГарПока являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.