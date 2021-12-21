Новинка от китайского автомобильного бренда Haval Shenshou уже появилась в украинских дилерских центрах. Что из себя представляет кроссовер.

За последние несколько лет китайская автомобильная промышленность сделала ощутимый скачок вперед: из откровенно ненадежных и некачественных автомобилей китайские машины превратились в довольно ходовые и признанные многими автомобилистами машины. Недавно один из популярнейших китайских брендов заявил о поступлении на украинский рынок новой модели — Haval Shenshou. Об этом сообщает информационный портал "АвтоЦентр", пишет Hyser.

Сообщается, что на украинском автомобильном рынке произошло пополнение — кроссовер китайской компании Haval под названием Shenshou, название которого переводится как "Монстр". Компания заявила, что открыла заявки на предзаказ и озвучила стоимость машины — 20 700 долларов.

Новый китайский кроссовер выполнен в весьма оригинальном и современным дизайном. Фирменными особенностями "Хавала" являются крупная радиаторная решетка и "прищуренная" головная оптика. Во внешности новой модели снова использованы эти черты. Кроме того, можно отметить набирающие среди автопроизводителей выдвижные ручки дверей и разделенный на две части спойлер.

По габаритам Shenshou сопоставим с другим азиатским кроссовером, пользующимся популярностью в Украине — Kia Sorento. Колесная база "китайца" равна 2 800 мм, длина — 4 780 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1675 мм.

Под капотом новинки устанавливается только один двигатель — 1,5-литровый бензиновый атмосферник, который развивает мощность до 184 л.с. В комбинации с двигателем работает 7-ступенчатый "робот". "Монстр" поставляется в двух вариантах привода — передним и полным. Предполагается, что через некоторое время после дебюта моторную линейку Shenshou дополнит еще и гибридная силовая установка.