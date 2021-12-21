Из более чем десяти стран мира на международную научно-богословскую онлайн-конференцию по теме «Молитва в восточно-христианской традиции» приехали ученые, богословы и священнослужители.

Как сообщает Центр информации УПЦ 17 декабря при Колумбийском университете в США состоялась международная научно-богословская онлайн-конференция на тему «Молитва в восточно-христианской традиции».

В форуме приняли участие более 50 ученых и священнослужителей из США, Англии, Греции, Румынии, Италии, Франции, Германии, Украины, Болгарии, Словакии, Израиля и других стран.

"Молитва лежит в основе христианской веры и религиозной жизни и является нашим постоянным разговором с Богом. Наша жизнь-это прежде всего молитвенная жизнь. Мы не должны отдаляться от Бога, поскольку это ведет к духовной смерти. Что такое молитва? Как мы молимся? Как мы молимся во времена отчаяния? Какие молитвенные традиции (напр., сердечная молитва, духовная молитва, Іісусова молитва, псалмопение и др.) могут помочь нам восстановить духовное зрение и привести ум и сердце к Богу? Какова роль тела в молитве? Чему мы можем научиться из молитвы других традиций? Эти и другие вопросы стали предметом рассмотрения нашего международного форума», - отметил один из организаторов форума доктор Конрад Фишер.

Конференция состояла из четырех секций: англоязычной, грекоязычной, румыноязычной и славяноязычной.

Организатором конференции выступил Институт исследований восточного христианства Нью-Йоркской объединенной теологической семинарии при Колумбийском университете (США). Славянская секция конференции, в которой приняли участие 13 ученых из восьми стран, была организована Международным институтом афонской наследия (Украина).

В рамках славянской секции, посвященной восточно-христианской традиции исихазма, со своими докладами выступили Адальберто Майнарди (Бозе, Италия), Иван Христов (София, Болгария), Анна Бріскіна-Мюллер (Галле, Германия), прот. Стефан Пружинський (Прешов, Словакия), Сергей Шумило (Киев, Украина), прот. Сергей Тростянский (Нью-Йорк, США), игум. Євтіхій Довгань (Нью-Йорк, США), прот. Андрей Ухтомский (Киев, Украина), прот. Виталий Игнатьев (Кропивницкий, Украина), иером. Иосиф (Павлинчук) (Париж, Франция), о. Александр Занемонец (Иерусалим, Израиль), Стефания украинец (Ровно, Украина), Светлана Гуменюк (Ровно, Украина).

Модератором славянской секции выступил директор Международного института афонской наследия, кандидат исторических наук, доктор теологии Сергей Викторович Шумило.

Организацию и проведение славянской секции конференции осуществлен в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между президентом Института исследований восточного христианства Нью-Йоркской объединенной теологической семинарии при Колумбийском университете доктором Конрадом Фишером и директором Международного института афонской наследия доктором Сергеем Шумило.