Политолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов объяснил, как обновить украинское конституционное устройство законным методом.
Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».
Прежде всего гость программы отмечает, что в действующей Конституции Украины речь не идет о механизме принятия новой. «Но ничего не запрещает вести диспут о том, какой должна быть другая», – подчеркивает он.
Далее Руслан Рохов называет два пути имплементации, первый из которых – принятие решения о редизайне действующего закона. Другой же, рассказывает политолог, предполагает принятие новой Конституции, при чем субъекты, которые будут решать этот вопрос, должны получить мандат и попасть в парламент. Тем не менее, он предупреждает о развитии событий по критическому сценарию, как в США, когда изменения в основной закон приняли авторитетные представители общества.
С другой стороны, считает эксперт, между Украиной и США есть определенная разница. В частности, Руслан Рохов указывает на отсутствие у американцев тогда интернета и наличие аристократических элит, к которым было доверие. В частности, последнего, подчеркивает он, сейчас нет у украинцев. «Во-вторых, у нас враг аннексировал Крым и захватил часть Луганской и Донецкой областей, который спит и видит повод для провокации. Вспомним это собрание Партии регионов в Северодонецке после Оранжевой революции», - рассказывает гость программы. Он указывает на то, что все это крайне небезопасно и вообще не должно происходить с людьми, которые хотят иметь украинское государство.
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В целом же, констатирует Руслан Рохов, у Украины есть инструменты, которые позволят ей провести это через парламент легитимно. Тем не менее, подчеркивает он, прежде всего это должны услышать украинские элиты.
Как сообщала Politeka, Рохов считает, что Конституция – это набор закодированных правил игры.
Также Politeka писала о том, что Рохов объяснил, кто и как должен создавать проект новой Конституции Украины.