Предприниматель, бывший государственный министр Эстонии Райво Варе рассказал, будет ли достроен и запущен в действие российский газопровод Северный поток-2.

Об этом он рассказал в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило».

«Он практически уже достроен. Сегодня вопрос стоит в том, что первая труба готова, а вторая почти готова. Сертификация сейчас задержалась и, в общем-то, правильно задержалась, но на самом деле технически эта труба готова. Если не будет найдено решение юридическое корректное, а это связано с тем, что все должно соответствовать европейскому законодательству. Но тут немножко проблема: с российской стороны явное нежелание этим заниматься, а с немецкой стороны некая амбивалентность. Это привело к тому, что вопрос экономической модели, которая должна на трубе работать, в соответствие с европейским законодательством не приведена. И пока это не будет сделано, по всей видимости, я думаю, что труба не заработает», - отмечает он.

В принципе, продолжает экс-министр, СП-2 вскоре заработает.

«Я думаю, что в Украине это тема непопулярная, но я должен об этом сказать. Дело в том, что природный газ выбран как переходный мостик на зеленую энергетику. Потому что эмиссионная составляющая выбросов от газа в два раза меньше, чем от угля, нефти и так далее. Поэтому сегодня потребление газа по всему миру, и в Европе в первую очередь, будет продолжать расти, особенно в странах, где быстрыми темпами и, на мой взгляд, неразумно, закрываются старые управляемые производственные мощности, как это происходит в Германии», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Марина Ставнийчук объяснила, почему Украине выгодно транспортировать газ

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