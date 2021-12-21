Политолог Тарас Чорновил рассказал, почему у украинцев сейчас начинается состояние глубокой депрессии и почему такого состояния не было в 2014 году, когда все было гораздо сложнее.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Угрозы у нас были гораздо большие в 2014 году, когда Россия наступала и никто не знал, где она остановится и чем это завершится. Была убежденность, что РФ вторгается вообще и через сколько часов БТРы будут проходить через Чернигов. Были угрозы несравненно выше и были большие жертвы, если упомянуть Иловайск и Дебальцево – большое количество погибших, утраченные территории. Было разрушение экономики в соответствии с тем, доллар в определенный момент с 8 гривен обвалился до 40 гривен. Но в 2014 году у нас не было депрессии, потому что мы знали, что сможем это преодолеть», - подчеркнул Тарас Чорновил.

Политолог сказал, что мы были на определенном подъеме, закончилась революция и после нее наступили трудные моменты и времена. Но мы были сплочены и верили в свою власть, мы ее не любили, потому что мы никогда не любим власть, подтвердил он, но мы знали, что они разберутся и все сделают правильно. Мы как-то рванули и все было без депрессии, акцентировал он, было невероятно тяжело, но мы шли в верном направлении.

«Так же с экономикой в 2014 году был полный провал по выплатам, и по всему были реальные проблемы. Но уже к концу года мы не только стабилизировали экономику, но и пошли в рост. В 2015 году экономика начала расти, и люди это понимали. Если посмотреть сегодня, то, казалось бы, война находилась в окопном варианте и не представляла угрозы для 95% населения. Как будто казалось, что можно успокоиться, но мы сейчас вдруг впервые с 2014 года стали перед альтернативой большой войны. И для людей начинается фактор определенной глубокой депрессии, неопределенности, страха и непонимания, что делать. Та же экономика – у нас впервые недоформируется бюджет. И в этой ситуации у людей действительно возникает депрессивное состояние», - резюмировал Тарас Чорновил.

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