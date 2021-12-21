Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин подвел итоги круглого стола «Защита здорового развития детей: законодательное регулирование».
Фрагмент выступления опубликован на YouTube-странице Национального Корпуса.
Как рассказывает Максим Жорин, многие организации используют грантовые программы и развертывают эффективную и широкую деятельность, которая разрушает и размывает традиционные ценности.
По словам руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, сейчас часто звучат лозунги «за права человека!», но на самом деле речь идет о нивелировании ценностей семьи, материнства и биологического пола вообще.
К тому же, подчеркивает он, у государства нет никаких законных механизмов для предупреждения таких вещей.
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«Мы сегодня наблюдаем за тем, как полностью рушится институт семьи и традиционные ценности – те ценности, на которых построена украинская культура и мораль», - заключает Максим Жорин.
Как сообщала Politeka, Билецкий прокомментировал заявление Резникова по поводуокончания войны с РФ методом дипломатии.
Также Politeka писала о том, что в Киеве пройдет круглый стол на тему защиты здорового развития детей.