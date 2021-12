Данилюк подчеркнул, что из-за высокого риска агрессии, нужно консолидировать общество и «не вести какие-то непонятные войны»



Президент Владимир Зеленский провоцирует внутренние конфликты внутри Украины, ослабляя государство перед угрозой российского вторжения. Об этом заявил эксглава СНБО Александр Данилюк, комментируя публикацию в Financial Times в эфире телеканала, пишет Главком.



«Именно Зеленский начал войны с местным самоуправлением, личные какие-то счеты сводить с некоторыми крупными бизнесменами, с оппозиционерами. Он столько начал сейчас таких конфликтов, которые в принципе с учетом тех угроз, с которыми сталкивается сейчас страна, это просто безответственно, это делать», – заявил Данилюк.



"Очень хорошо, что такие статьи получаются. Потому что власть пытается как – то контролировать информационное пространство Украины внутри, и хорошо, что такие мировые издания, мирового уровня, как Financial Times, The Economist уделяют внимание таким важным вопросам», - добавил Данилюк.



Напомним, 19 декабря Financial Times выпустила статью, посвященную событиям в Украине. В статье со ссылкой на западных дипломатов и экспертов критикуется закон об олигархах, который на западе расценивают как инструмент преследования нелояльных президенту бизнесменов.