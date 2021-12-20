Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий высказался по поводу слов министра обороны Алексея Резникова о том, что Украине удастся выйти из войны с РФ победителем только в том случае, если конфликт разрешится методом дипломатии.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Прежде всего лидер Нацкорпуса отмечает, что министр обороны должен улучшать работу ВСУ и это его ключевая обязанность, ведь само войско поможет решить проблему с оккупированными украинскими территориями военным методом.
Тем не менее, констатирует Андрей Билецкий, министр обороны сделал противоположное заявление. «Хотел заниматься дипломатией – шел бы в МИД», - подчеркивает он.
По словам лидера Нацкорпуса, врач не профессиональный, если отсылает больного к священнику, так же, как и не профессиональным будет дипломат, который посоветует разрешать конфликты с помощью войска. «Как ни смешно, неделю назад Резников же называл ошибочными опасения западных стран противостоять Путину с позиции силы. Западу – позиция силы, Украине – «мирный план?», - говорит Андрей Белецкий.
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Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что оставить скандал с Гогилашвили без реакции было невозможно.
Также Politeka писала о том, что Билецкий высказался по поводу вероятных переговоров между президентами Украины и России.