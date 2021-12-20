Экономист Олег Пендзин предупредил о возможном подорожании продуктов питания и поразмыслил, стоит ли готовиться к дефициту продуктов.

Об этом он рассказал на канале «Znaj.ua в программе «Суть событий».

Эксперт отмечает, что ООН вывела специальные индексы продовольственной безопасности, согласно с одним из которых семья находится в продовольственной опасности, если на продукты питания тратит более 60% своего бюджета.

Тем не менее, утверждает Олег Пендзин, в Украине дефицита не будет. «На полках будут продукты и все будет более-менее нормально с точки зрения наличия ресурсов, но когда мы говорим о доступности и ценах, это несколько иной вопрос», - рассуждает он. Следовательно, констатирует гость программы, украинцы могут натолкнуться разве что на проблему с низкой доступностью продуктов питания, учитывая рост их стоимости.

Экономист подчеркивает, что в наибольшей опасности в таком случае оказываются малоимущие слои населения. «Продукты будут, но их доступность для социально уязвимых слоев населения будет ниже, чем в этом году», - констатирует Олег Пендзин. В частности, отмечает он, эта тенденция прослеживается и на уровне борщового набора: входящие в него продукты значительно выросли в цене.

Как сообщала Politeka, Пендзин рассказал, какие продукты из борщового набора подорожали.

Также Politeka писала о том, что Завальнюк заявила, что цены поднимутся на все товары и услуги без исключения.