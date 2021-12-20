Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, почему тарологи никогда не говорят точную дату и могут ли карты не дать ответ.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Если человеку нужно четкое время, то нужно делать астрологический прогноз и смотреть транзиты. Потому что время зависит от очень многих событий в жизни человека и очень часто он не является сам хозяином этих событий. Например, судьба человека зависит от какого-то события, которое еще не произошло. И получается многофакторная система, а время – это относительная величина», - рассказала Анастасия Казачок.

Таролог сказала, что нужное событие придет тогда, когда человек будет к нему готов. И поэтому тарологи события видят точно, сообщила она, но вопрос во времени. Если человек готов уже, то оно случиться сразу, а если он еще внутренне не готов, считает она, то оно будет еще оттягиваться по времени. Причем есть карты, подчеркнула она, которые действительно затягивают это время – это карта повешенный или карта четверка мечей.

«Есть также закрытые карты, если в раскладе падает восьмерка мечей, значит карты не готовы отвечать и раскрывать информацию. Бывает закрытая информация, может быть закрытый человек или ему не нужно в этот момент знать эту информацию. Потому что, зная эту информацию, он может поступить как-то не обычно и может даже навредить себе этой информацией», - резюмировала Анастасия Казачок.

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