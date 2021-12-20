Астролог Влад Росс рассказал, каким для Украины будет 2022 год и что будет ждать на украинцев.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

Влад Росс рассказал, что ждет Украину в 2022 году.

“Самое главное, чтобы не началась война. Потому что все войны и карибские кризисы, либо атомные противостояния, либо Фукусима, либо Чернобыль – это всегда происходят в год Тигра. Будем, конечно, ждать переворотов, особенно в соседней стране. Всегда они случаются именно в этот год”, - сказал Влад Росс.

Он отметил, что Украина также связана с соседними странами, и когда у них случается дефолт, то на украинских валютах это также отображается.

“Любая аннексия происходит в год Тигра. Если у нас и аннексируют нашу матушку-Украину, Россия захочет всю аннексировать, то это может произойти в год тигра в 2022 году… С другой стороны, если Путин не нападает на нас, тогда у нас благостный год. В сумме очень спокойный год. 2 + 2 + 2 – три двойки, в сумме 6. Венера, благость, любовь. В такой год благоприятно выходить замуж, жениться, открывать бизнес. Много двоек, нужно всегда выбирать. Всегда будет человеку предоставляться две возможности”, - добавил Влад Росс.

По его словам, в этом году хорошо заводить партнерский бизнес, поскольку 2022 – год партнерских двоек.

“Год вообще счастья. Юпитер, планета большого счастья, будет большим управителем этого года”, - подчеркнул астролог.

Он отметил, что, по мнению китайцев, самое лучшее – это родиться в год Тигра или Дракона. Эти знаки дают власть, успех и благосостояние.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс отметил, что настоящего улучшения жизни следует ждать в 2024 году, когда Юпитер войдет в знак Тельца.

Также Politeka сообщала, что астролог заявил о росте экономики, что может и до 10% дойти.