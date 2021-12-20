Политолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов убежден, что Верховная Рада должна являться площадкой для дискуссий, а не залом, где кулуарно решаются вопросы.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По его мнению, национальные элиты должны сплотиться вокруг проекта новой Конституции Украины.

«Если они хотят взять на себя такую ответственность, они должны пойти к людям, взять у людей мандат на выборах, зайти в парламент и сделать это в парламенте. Собственно, парламент и должен быть площадкой для такого диспута, а не местом, где нажимают молча кнопочки», - говорит он.

В то же время у украинских элит вместо стратегического видения существует политическая близорукость. А новые правила игры должны оговаривать все заинтересованные фигуры.

«За столом должны быть все, кому есть что терять. Для меня элиты – это те, кто являются стейкхолдерами, у которых есть доля серьезного интереса. Это региональные, местные элиты, в первую очередь, экономические. Просто так взять и навязать не удастся, будет очень много внутренних противостояний. Но нужно сесть и договориться», - подчеркивает политолог.

Он говорит: олигархат себя исчерпал. Всякая история сотворения стран и мира предполагает переходный этап.

«Перед тем, как произошел переход от коллективной собственности к частной, произошло первоначальное накопление капитала. Через это проходили Южная Америка, страны Африки. Переборщившие с либерализацией продали то, что точно не нужно было продавать, потому что в развитых экономиках естественные монополии не могут быть частными. Ведь это залог национальной безопасности», - отмечает Руслан Рохов.

Politeka сообщала, что Руслан Рохов рассказал, где найти деньги на содержание политических партий

Также Politeka сообщала, что Руслан Рохов заявил, что действующая власть имеет большой шанс переизбраться под лозунгом борьбы с олигархами.