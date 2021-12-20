Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что в себе несет 2022 год и какие ценности будут главными в грядущем году.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на Youtube с Нонной Мусалян.

«2022 год очень женский, потому что в нумерологии четные числа считаются женскими, а нечетные мужскими. Мы видим ноль, два, шесть, и это символизм женской энергии. Это означает, что общий фон года – это интуиция, мягкость, плавность, текучесть, красота и материнство, все, что присуще женщинам. В первую очередь мужчины будут слушать женщин, если женщина давно хотела включить мужчину, то в 2022 году самое время, чтобы это сделать», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что сейчас женщинам не нужно жалеть сил, заботы, внимания их нужно вкладывать в отношения. И если вы чувствуете, сообщила она, что игра стоит свеч, то у ваших отношений есть шанс выхода на новый уровень. Нумерология года имеет вибрацию числа шесть, подчеркнула она, причем это шестерка в чистом виде. А шесть – это число семьи, считает она, поэтому на первый план в 2022 году выходит ценность семьи.

«В 2022 году могут подыматься вопросы взаимоотношений родителей и детей. А вопросы будут возникать именно сепарации от родителей, терапевтическая проработка взаимоотношений в родовой системе, получения ресурса рода и налаживания связей с представителями рода и будут иметь отличный результат. Также для тех пар, где вы чувствуете, что есть не закрытые вопросы, все будет вскрываться в 2022 году», - резюмировала Нонна Мусалян.

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