Политолог Михаил Чаплыга предупредил поразмышлял над тем, какими могут быть положительные результаты начала кризиса украинской государственности.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

Прежде всего Михаил Чаплыга отмечает, что скоро Украину ждет последний кризис. «В этом году мое пророчество свершится и Украина предстанет перед кризисом государственности», – сообщает он.

В то же время эксперт рассуждает о том, какими могут быть последствия этого кризиса. Попутно он вспоминает, что в китайском слово «кризис» – это два иероглифа, один из которых переводится как «новые возможности». Следовательно, констатирует Михаил Чаплыга, кризис может иметь разные последствия для Украины, но люди сами создают собственное будущее. «Это не трагедия», - констатирует политолог.

К тому же, как отмечает он, во время кризиса происходит отмирание старого и появление нового. «Кризис – это иногда хорошо, в том числе и кризис государственности», – рассуждает эксперт. К тому же, добавляет он, в этом контексте речь не идет о потере государственности, хотя риски действительно есть.

Тем не менее, убежден Михаил Чаплыга, государственный кризис позволит родиться действительно независимой «Украинской республике». «30 лет и круг замкнулся – мы вернулись в точку обретения нашей независимости. Был период распада СССР, а потом пост-СССР, а теперь будет рождение «Украинской республики», - заключает политолог.

Как сообщала Politeka, Чаплыга выразил свои ожидания от Украины в 2022 году.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о принципиальных изменениях во внешней политике Украины за прошлый год.



