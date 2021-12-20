Нумеролог Надежда Штабская рассказала, что ждет Украину в следующем 2022 году и как просчитать нумерологию страны на следующий год.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Конечно, нумерологию в следующем году можно просчитать как для людей, так и для нашей страны. И в данном аспекте я разделила бы анализ 2022 года на две части, на первую половину года и на вторую половину года. Относительно прямого военного конфликта в 2022 году – его не будет, все-таки стороны договорятся. Если взять с позиции Украины, то как наш президент, так и Украина сейчас находятся в крепкой энергетической позиции. Украина сейчас находится на уровне такого статуса, где с ней будут считаться для того, чтобы договориться без военного конфликта», - сообщила Надежда Штабская.

Аспекты 2022 нужно рассматривать в первую очередь из-за пандемии и запретов, уверена она, которые в мире будут все же продолжены. Поэтому, конечно, нам, как гражданам нужно иметь какие-то сбережения, подтвердила она, чтобы, когда будут какие-то новые финансовые изменения для нас, было комфортнее пережить этот период времени.

«Что касается экономического развития Украины в 2022 году, то его не видно в нумерологических расчетах. В первую очередь будут направлены усилия на удержание того состояния, которое есть на сегодня, чтобы не было большего спада, то есть на стабилизацию экономики. Поэтому все государственные экономические и финансовые ресурсы будут направлены на то, чтобы поддерживать стабильность. Потому что одним из аспектов нашей страны это рост конфликтности, неудовлетворение людей тем, как они не могут себе позволить жить. И вот это недовольство будет вовлекать людей в конфликты», - резюмировала Надежда Штабская.

Как сообщала Politeka, Мусалян заявила, что в 2022 году родовая система готова расширяться и принять нового человека.

Также Politeka писала о том, что Мусалян рассказала, что все наше пространство состоит из цифр.