Политолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов считает, что Конституция – это набор закодированных правил игры, приобретающих характер определенной правовой рамки.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Майдан – это точка демонстрации, что народ не просто источник власти, а является гарантом Конституции. В украинской Конституции бессмысленно записано, что президент гарант Конституции. Можно было написать, что он – глава компартии, у него есть офис, и он говорит: «Бежим туда!», - говорит он.

Политолог убежден: Конституция должна быть общим творением, когда стороны признают, что есть проблема, и садятся за стол договориться о том, как должно быть.

«Конституция – это закодированные правила игры, принимающие характер определенной правовой рамки. А дальше уже в законодательстве эти правила становятся законом. Правила записываются разными законами, что будет, если ты не соблюдаешь эти правила. Но сначала должны быть какие-то субъекты, которые об этом договариваются», - объясняет эксперт.

Он против изменений в законодательстве о местном самоуправлении.

«Перед тем, как президент вынес это несуразное предложение, мы помогали с рядом экспертов и требовали, чтобы он забрал свое предложение. Два цикла обращений завершились предложением об отзыве конституционных изменений. Президент, не являющийся главой исполнительной власти, не имеет таких полномочий. Или, окей, хочешь – давай, тогда президент как глава исполнительной ветви власти несет всю ответственность за то, что президент святой, а премьеры плохие. Чтобы он сам накапливал этот негатив, что премьеры сегодня осуществляет в стране его политику. Но чтобы не было дуализма власти», - резюмирует Руслан Рохов.

Politeka сообщала, что Руслан Рохов рассказал, где найти деньги на содержание политических партий.

Также Politeka сообщала, что Руслан Рохов заявил, что действующая власть имеет большой шанс переизбраться под лозунгом борьбы с олигархами.