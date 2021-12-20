Астролог и астрополиттехнолог Влад Росс рассказал о том, что, с точки зрения его наук, несет с собой 2022 год – год Тигра, и следует ли в этом году ожидать большой войны.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В 1914 году началась Первая Мировая война, в 1938 году Гитлер аннексировал Австрию и Чехию – фактически он начал Вторую Мировую войну уже тогда. В 1962 году произошёл Карибский кризис, и мир оказался на грани ядерной войны. Впрочем, в год Тигра случаются не только войны, но и катастрофы – например, взрыв на Чернобыльской станции и на Фукусиме. Тигр – зверь хищный, он на всех нападает. А год Тигра связан и с атомной войной. В 1950 году Советский Союз объявил себя ядерной державой, а в 1974 году то же самое сделали Индия и Пакистан – и между ними чуть было не началась атомная война», - напоминает Влад Росс.

Но особое значение, по его словам, этот год имеет для России.

«В год Тигра в России часто происходят перевороты. Тигр в китайской мифологии всегда связан с ниспровержением авторитетов. Кстати, Арабская весна тоже началась в год Тигра – двенадцать лет назад. А Путина в наступающем году могут свергнуть такие люди, которых до этого мало кто знал», - говорит Влад Росс.

Как сообщает Politeka, ранее он предсказал, в каком году Украине следует ждать существенных перемен к лучшему.

Также Politeka сообщала, что Росс спрогнозировал будущее Казахстана после окончательного ухода Назарбаева от власти.