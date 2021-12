Статья в Financial Times о Украине свидетельствует, что западные дипломаты критически оценивают украинский закон об олигархах как попытку власти установить контроль над оппозиционными телеканалами.



Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на статью в британском издании Financial Times, посвященной Украине, пишет "Главком"



«Свежий номер Financial Times очевидно сегодня утром лег на стол президенту США Джо Байдену и всем лидерам западного мира. И все прочтут в нем статью... о том, как закон об олигархах – стал инструментом давления президентской власти на нелояльных бизнесменов. А вся громкая история "борьбы с олигархами» – это лишь попытка взять под контроль оппозиционные телеканалы", - отметил нардеп.



В общем, подобные публикации в Financial Times и других влиятельных издания западного мира – тревожный сигнал для Украины, считает Наливайченко.



"Все это вызывает негативную реакцию у западных политиков, экспертов и дипломатов. Это недовольство и разочарование западные элиты транслируют через ведущие издания мира. Своими безответственными действиями власть подрывает доверие западных партнеров к Украине и консолидированную поддержку наших стремлений к членству в Европейском Союзе», – подчеркнул нардеп.



Напомним, 19 декабря Financial Times выпустила статью, посвященную событиям в Украине. В статье со ссылкой на западных дипломатов и экспертов критикуется закон об олигархах, который на западе расценивают как инструмент преследования нелояльных президенту бизнесменов.