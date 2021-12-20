Политический деятель Павел Себастьянович рассказал о социальной функции государства, а также поразмышлял над тем, какое значение имеют чиновники в процессе его реализации.

Об этом он рассказал в программе Романенко. Беседы» .

По словам политика, социальные фонды в Украине действительно являются схемами. Павел Себастьянович отмечает, что в Греции, Италии и Грузии воруют 15-30% от соцвыплат. «Даже в Британии воруют около пяти процентов. А у нас, как я полагаю, куда-то исчезают от 20 до 30 процентов», – сообщает он.

Как рассказывает гость программы, социальными функциями в украинском государстве занимаются 60 тысяч чиновников, но 40 тысяч из них - Пенсионный фонд. Он подчеркивает, что начальник районного отделения Пенсионного фонда получает 48 тысяч и это еще без надбавок. «И вот сидит человек, получает в общей сложности почти восемьдесят тысяч, и распределяет деньги между пенсионерами, которые получают по три тысячи гривен. А ведь в подобных социальных фондах деньги идут не только на зарплату чиновникам, но и на всевозможные схемы», – рассуждает Павел Себастьянович.

Также он рассказывает о фонде занятости и как он действительно работает: «ты куда-то устраиваешь своего родственника, он там работает, потом приходит к тебе – и из этого фонда ещё какой-то срок получает ту же зарплату». К тому же, добавляет политик, чиновники могут оформить себе инвалидность и получать выплаты еще за это.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что у Украины есть три большие проблемы, которые нужно решить .