Экономист Олег Пендзин рассказал, какие продукты из борщевого набора подорожали и заявил, что курятина существенно выросла в цене за последний год.

Об этом он рассказал на канале «Znaj.ua» в программе «Суть событий» .

«Борщевой набор достаточно серьезно вырос. Единственный подешевевший продукт из борщевого набора – это картофель. В ноябре прошлого года картофель был на 6% дороже. Но, к сожалению, ситуация по другим продуктам пищевого набора значительно хуже», - отметил Олег Пендзин.

По словам эксперта, за этот год лук и свеклу выросли в цене в два раза. Как отметил экономист, морковь и капуста выросли примерно на 60%.

«Общая цена продовольственного набора, который мы называем борщевым, выросла на 40-50%. Эта ситуация, к сожалению, не связана с сезонами. Основной причиной есть то, что урожай был не очень хорошим и инфляция была в Украине», - сказал Олег Пендзин.

Как отметил экономист, также курятина в Украине подорожала на 30-40% и другие сорта мяса (говядина, свинина), но не столь существенно, как курятина.

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