Политический и общественный деятель Олесь Доний рассказал об ответственности в политике и важности сдерживания слов и обещаний.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Я считаю целесообразным, что каждый политик должен отвечать за свои слова, или не давать такие слова, за которые он потом не планирует отвечать», - заявил Олесь Доний.

По его словам, в свое время Петр Порошенко говорил, что продаст свой бизнес.

«Продавать не было желания, но чего говорил? А для того, чтобы привлечь больший процент поклонников, но за это нужно отвечать. Есть люди, которые не нуждаются в ответе, у Порошенко есть огромное ядро таких избирателей. А есть люди, как я, которые задают вопросы», - подчеркнул Олесь Доний.

Олесь Доний заявил, что нельзя надеяться на правильные шаги от нечестного человека, поэтому для многих слова являются ответственностью. Если ты обещал, считает он, то отвечай, потому все это не так просто. Где-то месяца три назад была в окружении властная такая политтехнология, вспомнил он, что готовятся досрочные президентские выборы, чтобы еще выиграть полкаденции. И ни у кого не было сомнений о выигрыше на выборах, сообщил он, теперь власть уже эту тему не поднимает, потому что поняла, что может быть проигрыш.

«Я думаю, что тренд на неполитических политиков не завершился. Что хотят украинцы, то и выбирают, поэтому украинцы достойны всех властей, которых избирали. Всех шести президентов украинцы достойны, потому что говорить, что нет альтернативы из 40 миллионов – это неправда. Украинцы не хотят выбирать слишком честных, а если не хотите выбирать слишком честных, тогда живите при тех, которых выбираете. Медийность сейчас является рычагом для входа в политику и это понимают те, кто должен вкладывать в кандидатов финансы», - резюмировал Олесь Доний.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на сильную сторону президента Владимира Зеленского .