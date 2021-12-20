Политолог Руслан Бизяев рассказал, кто вместо Соединенных Штатов будет решать все проблемы на территории государств Балтии и бывшего Советского Союза.
Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».
Прежде всего эксперт рассказывает о встрече премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоялась в Женеве под патронатом ЕС. «Они договорились не продолжать эскалацию конфликта, а перейти к каким-то практичным позитивным переговорам. Это было под патронатом Европейского Союза, не Соединенных Штатов Америки», - сообщает Руслан Бизяев.
По его словам, самое важное для Европы – прекращение всех конфликтов, и это касается и постсоветского пространства, и государств Балтии.
К тому же, добавляет политолог, Европа забрала инициативу у США не только по поводу армяно-азербайджанского конфликта, но и по поводу Грузии и Украины. «Это для Европы гораздо более сложный концептуальный вопрос. Почему? Надо говорить с Путиным. С Россией. А у Путина ситуация не поменялась», - рассуждает Руслан Бизяев.
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Как сообщала Politeka, Бизяев прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина.
Также Politeka писала, что Бизяев рассказал, откуда появилась концепция, что без Украины невозможна Россия.