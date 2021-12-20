Блогер Екатерина Павлова рассказала об окончании льготного периода на получение газа заведениями здравоохранения, росте цен на продукты в период новогодних праздников и получении тысячи гривен за вакцинацию.

Об этом Екатерина Павлова рассказала в своем новом блоге на канале «MY.UA».

«Нафтогаз» предупредил, что льготный период для абонентов поставщика последней надежды, функцию которого и выполняет «Нафтогаз», завершился в конце ноября. А с 1 декабря тариф на газ для абонентов поставщика последней надежды будут рассчитывать по специальной формуле ежемесячно. Кроме этого, напомнили, что закончился льготный период для учреждений здравоохранения и бюджетных учреждений, которые получают газ по тарифу 16,8 грн за кубометр от поставщика последней надежды», - рассказала Екатерина Павлова.

Екатерина Павлова сказала, что рекомендуют заведениям здравоохранения в декабре и на весь 2022 год заключить договоры и содержать газ по тарифу 13,7 грн за кубометр, а тем, кто не успел, сидеть без газа или искать клад, чтобы оплатить новый тариф. Еще один не совсем приятный рост, подчеркнула она, ожидают цены на продукты. Хотя мы уже привыкли и наблюдаем этот процесс весь год, подтвердила она, а в канун новогодних праздников это и вовсе традиционно. Но все же лучше, считает она, если срок годности продуктов позволяет, то лучше купить их заранее.

«Из приятного еще напомню о тысяче гривен за вакцинацию, ее начали насчитывать уже с 19 декабря. Правда тысячу за вакцинацию нужно будет потратить за четыре месяца и далеко не на все, что хочется. Среди доступных функций: книги, абонемент в спортзал, фитнес клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа и железнодорожные рейсы. Не совсем правда понятно, как всем этим смогут воспользоваться пенсионеры без смартфонов или жители маленьких городков и поселков. А неиспользованные через 4 месяца средства вернутся государству», - резюмировала Екатерина Павлова.

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