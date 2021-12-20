Доктор политических наук, профессор Сергей Телешун рассказал, на какие шаги могут решиться Западные партнеры для поддержки Украины.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«В глобальном мире, к сожалению, продается все, включая принципы. А о принципах начинают вспоминать, когда становится очень плохо, обычно во время и войны и после войны. Во время войны еще так себе, а после войны, когда начинают подсчитывать потери, кровь, семьи, экономика тогда начинают вспоминать. Война - это страшно, но очень страшно растянуть войну на десятилетия. То есть страдания и самого ощущения войны. Исходя из этих вещей, перед нами стоит задача консолидироваться», - подчеркнул Сергей Телешун.

Профессор сказал, что на сегодняшний день украинское общество требует решение вопросов, которые объединяют или хотя бы консолидируют общество. Консолидируют общество, сделают его более стойким и способным противостоять агрессии, консолидироваться во время угрозы агрессии и эффективно управлять противоядием, направленным против агрессии, считает он, быть конкурентными и функциональными.

«Сегодня ключевая проблема, с моей точки зрения, что выиграть в войне мы можем не просто вооруженными силами. Мы можем выиграть войну за счет эффективного публичного управления, за счет эффективной власти, которая является сервисной. Мы ее нанимаем на решение проблем. Если того, кого наняли с целью решения проблем, не решает, мы говорим всего хорошего. Сегодня перед властью стоят проблемы, на которые она должна ответить. Что касается Западных партнеров, они должны четко разобраться, что глобальная торговля - это торговля и ценностями», - резюмировал Сергей Телешун.

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