Депутат Киевсовета Динара Габибуллаева рассказала о сторонниках и противниках застройки экопарка «Осокорки» в Киеве.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «IN.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Председатель регламентной комиссии Леонид Емец инициировал комиссию, которая пригласит все стороны для того, чтобы не просто принимать кулуарное решение, а чтобы это было публично. Для того, чтобы было найдено компромиссное решение, которое будет очень сложное, потому что в ситуации с застройкой в Осокорках есть две стороны. Есть сторона застройщиков и тех, кто хотят получить квартиры в Осокорках, а есть люди, которые хотят, чтобы там был парк и были хорошие природные условия», - подчеркнула Динара Габибуллаева.

Депутат сказала, что в Киеве и так ситуация с экологией очень сложная, поэтому становится все труднее дышать, поэтому нужно, чтобы как можно больше сохранилось парков и зеленых зон. Поэтому нужно, чтобы эко-парк «Осокорки» был сохранен, акцентировала она, и есть очень много людей, которые будут давить, чтобы там не состоялась застройка. Есть надежда, что спецкомиссия которую инициировали, сообщила она, найдет самое оптимальное решение для этой истории.

«Потому что в Осокорках выделено 180 гектаров под застройку, я просто не понимаю, что они собираются строить. Но так, как оно есть, оно не может быть и зелёная зона точно должна быть сохранена, поэтому мы точно будем стоять на этом. Единственным выходом из этой ситуации является коммуникация с задействованными в этом процессе, кооперация и публичность. Прозрачность должна быть и только тогда мы совместными усилиями как-то сможем решить этот вопрос. Скорее всего все довольными не останутся, но здесь на самом деле вопросы черного и белого», - резюмировала Динара Габибуллаева.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кравца, что очень важно принимать генплан города.

Также ранее Politeka писала со слов Манойленко, что новые многоэтажки лишают жителей старых домов по соседству личного пространства.



