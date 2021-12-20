Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель напомнил житие и подвиг святителя Николая Чудотворца, который свято хранил чистоту Православной веры и преданно помогал нуждающимся.

Блаженнейший вспомнил удивительный случай, связанный со святителем. Это чудо произошло в 1950-е годы с Зоей из Куйбышева (город Самара).

«Как-то молодежь устроила гуляние с танцами. Все веселились и танцевали, а девушке Зое не хватило партнера. Она в шутку подошла в святой угол, взяла икону святителя Николая и принялась с ней танцевать. Но только она стала кружиться, как вдруг остановилась и окаменела. Друзья начали подтрунивать над ней, но сдвинуть с места никто ее не мог. Тогда стало ясно: что-то случилось невероятное. Вызвали милицию, представителей власти. Но даже трактором не могли ее сдвинуть с места. Собравшиеся пришли в отчаяние. Тогда кто-то посоветовал обратиться к благочестивому старцу. Пригласили монаха, он подошел к девушке, перекрестил, взял икону из ее рук и свел с места», - рассказал архипастырь.

«В атеистические советские времена людей, связанных с чудом Божьим, клали в психбольницу. Положили в больницу и Зою. После чуда она очень сокрушалась и каялась в своих грехах. И в больнице она завершила свой земной путь - в покаянии, слезах и молитве», - завершил историю владыка.

Митрополит Онуфрий отметил, что и сегодня святитель Николай чудотворец продолжает помогать всем людям.

Верующим людям, как отметил Предстоятель, святитель помогает, чтобы они лучше познали Бога. «А тем людям, которые еще не знают Бога, либо заблуждаются, либо не ходят в церковь, он помогает, чтобы они познали Истину и стали чадами вечного спасения», - добавил он.

«Пусть Господь молитвами святителя Николая помогает беречь чистоту Святой Православной веры. Она дает надежду, даже если мы очень грешны, на то, что можем примириться с Богом. Нужно стремиться подражать святителю. Конечно, мы не можем делать так и столько добра, как делал святитель, но должны стараться протягивать свою руку и немощному, и больному, и старику, и сироте, и вдове, чтобы добрыми делами украшать свою душу», - подытожил Блаженнейший.