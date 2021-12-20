Экстраординарное решение президента Владимира Зеленского, без каких-либо доказательств, вовлечь бизнесмена Рината Ахметова в историю с предполагаемым переворотом встревожило западных аналитиков и дипломатов.

Как сообщает Обозреватель, об этом пишет издание Financial Times.

"Экстраординарное решение Зеленского вовлечь влиятельного бизнесмена в предполагаемый заговор встревожило аналитиков и западных дипломатов, учитывая возросшую угрозу со стороны России и многочисленные проблемы, включая низкий уровень вакцинации против COVID-19 и большое количество погибших", - говорится в статье.

Financial Times отмечают, что президент объявил о предполагаемом госперевороте не предоставив абсолютно никаких доказательств.

Такие действия президента никак не способствуют консолидации населения и элит перед лицом российской агрессии.

"В то время, когда Россия угрожает атаковать, очень важно, чтобы прозападные силы на Украине работали вместе", - сказал Financial Times западный дипломат, который тесно сотрудничал с Украиной.

Нынешняя внутренняя борьба в Украине, начатая президентом, разрушительна, уверяют аналитики Financial Times.

"Зеленский стал президентом в 2019 году, пообещав положить конец войне на востоке Украины и искоренить коррупцию. Он не добился больших успехов в первом вопросе и имеет неоднозначную репутацию в отношении реформ. Надежды на устойчивое восстановление экономики после пандемии пошатнулись", - пишет Financial Times.