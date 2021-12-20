Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сейчас единственным способом прекращения аренды земли является прекращение действия договора по истечении срока. «Прекращать договор аренды нужно правильно, иначе будет автоматическое продление аренды, что фактически означает потерю земли. Прекращение договора в связи с окончанием его срока действия – не столь простая вещь», - подчеркивает он.

В частности, отмечает Роман Головин, не так уж легко определить дату истечения срока договора. Поэтому, констатирует он, владельцы земли не раз ошибались в процессе расторжения контракта с арендатором и аренда продолжалась. «Наша цель – не дать арендатору возможность продолжить пользоваться вашей землей», - заявляет эксперт. По его словам, если у арендатора нет аргументов, то ему придется прекратить пользоваться землей и тогда люди получат возможность приступить к самостоятельному хозяйствованию на ней.

К тому же, сообщает Роман Головин, были приняты новые законы по регулированию земельных отношений, не соответствующие принципу правовой определенности. Следовательно, констатирует он, нужно учитывать и действующие законы, и действовавшие во время заключения договора аренды земли, если прекращать его действие.

В общем же, заключает эксперт, владелец ничего не может делать с землей, если на то нет доброй воли арендатора. «Прекращение действия договора в связи с истечением срока – пока единственный способ прекратить аренду», - говорит Роман Головин.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, к чему в Украине приведет земельная реформа.

Также Politeka писала о том, что Головин рассказал, как арендаторы воруют прибыль у владельцев земли – крестьян.