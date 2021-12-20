Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

«Мы пропустили то время, когда нужно было систему немного заморозить. Я думаю, что в 1990-х, 1991-1994 год – возрождение, ренессанс. Знаете, как проводят операцию, замораживают, а не разогревают больного на плите. Поэтому нужно было уже позже, после правил прибавлять демократию», - считает Лариса Ившина.

Она объяснила, что тогда мы получили очень много возможностей, с которыми не могли справиться. Журналистка привела аналогию, как после долгого голодания человек вызывает в организме сбой или когда человека резко поднимают из глубины, у него возникает кессонная болезнь.

«Поэтому я была за умеренный авторитаризм. Не могу сказать, что нам нужна была демократия в том образе и в то время, когда все под себя гребли и прикрывались демократическими лозунгами», - заявила Лариса Ившина.

Журналистка добавила, что потом это все «раскрасили» в национальные цвета и заявили, что наконец-то пришло возрождение. Однако, по ее словам, это не возрождение. По мнению Ларисы Ившиной, это стагнация, а затем деконструкция.

«Пока эта тенденция деградации и размагничивания главных основ еще не работает. К тому же прибавилось то, когда свобода работает против свободы. Большое количество людей ни о чем и такое количество информационного шума, глушащего любые зародыши здорового мышления. Я, например, большой сторонник неоконсерватизма», - отметила Лариса Ившина.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал об опыте провозглашения независимости другими постсоветскими странами.

Также Politeka сообщала, что Ившина рассказала, какие ценности собственной идентичности следует вернуть украинцам.