Власть должна остановить контрабанду леса-кругляку с Украины, а не отменять мораторий на его вывоз, ведь он позволяет сохранить наши леса и развивать отечественную экономику. Об этом заявил руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.



«Он (законопроект об отмене моратория, - ред.) с точки зрения украинской экономики, украинских лесов является вредным для Украины. Потому что лучше вывозить продукцию», - сказал Кирильчук, пишет "Главком".



Он подчеркнул: Украина должна отходить от практики экспорта сырья, нам нужно развивать собственное производство. Учитывая это, по его мнению, отмена действующего моратория на вывоз леса-кругляку приведет к негативным последствиям как для экологии, так и для экономики страны.



Депутат также считает, что власть должна принять максимальные меры для остановки контрабанды леса, которая до сих пор действует, ведь из-за нее страна несет значительные потери.



"Контрабанда есть-ее надо прекратить. Это легко прекращается чипированием древесины и соответствующей работой таможни. Все это знают. А не потому, что есть контрабанда, то давайте ее увеличим, легализуем», - отметил Кирильчук.



Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляку) на 10 лет. Тем не менее, сейчас народные депутаты выступили с инициативой снятия моратория на экспорт.



Ранее народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере охраны, иначе они будут потеряны.