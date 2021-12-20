Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.
Любовь Завальнюк сообщила, что, наша страна в этом году обогнала Молдавию и стала самой нищей страной Европы. По ее словам, согласно данным Международного валютного фонда, в октябре ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составил 14 145 долларов, в прошлом году эта цифра была меньше - 13 128. В это же время, отметила журналистка, за год в Молдавии показатели оказались меньше, однако, в отличие от Украины, они показали не падение, а рост: с 12 934 долларов до 14 257 долларов.
«Большинство украинцев отмечает рост цен за последние месяцы. Люди вынуждены экономить не только на путешествиях или развлечениях, об этом и мечтать забыли, сейчас бы себя прокормить. Поэтому экономим даже на продовольствии и здоровье. Из-за удорожания мы вынуждены покупать более дешевые товары», - говорит Любовь Завальнюк.
По ее словам, старшее поколение уменьшает норму потребления или вообще отказывается от тех или иных продуктов. И даже в этом случае, отметила журналистка, мы понимаем, что наши расходы растут. Любовь Завальнюк добавила, что увеличение доходов только на бумаге.
«Прогнозы на новый год тоже не радуют: тарифы растут, пенсии мизерные, субсидии увеличивать не будут. У меня лично складывается такое впечатление, что нас как народ просто сливают. Нищие, голодные и запуганные люди – идеальная нация. Нас как дешёвую рабсилу будут рады видеть в тех же странах ЕС», - добавила журналистка.
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