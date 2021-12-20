Недовольство среди украинцев Владимиром Зеленским вызвано тем, что он не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

Реальные причины коллапса в Украине кроются в предвыборной программе Владимира Зеленского, озвученной им в 2019 году, такое мнение высказал блогер Александр Максимович на страницах интернет-журнала "Чеснок", пишет сайт Депо.

С Зеленским произошел удивительный парадокс: большинство жителей страны поверили в его россказни, слепо ассоциируя будущего президента с несколько наивным, нелепым, но вызывающим приязнь и справедливым «слугой народа» Василием Петровичем Голобородько! Полагаем, никто не будет отрицать, что Зеленский – отличный актер. Но для президента этого сомнительного навыка недостаточно, а иногда – даже губительно.

Восстановление мира в Украине? Поначалу казалось, что к этому всё идет. Обмен пленными, работа в Нормандском формате… Этого хватило совсем ненадолго. Только за то, что любимый актер украинцев обещал закончить войну на Донбассе и не сделал этого, он как уважающий себя человек просто обязан самостоятельно уйти в отставку. Все просто: не обещал бы Зеленский мира на Донбассе – его, скорее всего, не выбрали бы. Зато сейчас соседний президент в легкую превзошел Порошенко: к Донбассу стянуты войска, и украинцы сидят как на вулкане… И конца-края этому всему нет.

Снижение тарифов? Ну да, тут все как обычно против власти: и угольный кризис, и энергетический кризис, и газовый кризис… Просто называйте ресурс и добавляйте к нему «кризис». Зато каждый новый премьер-министр при Зеленском говорит, что Украина присоединится к европейской энергосистеме. Какие преференции это даст простым украинцам, никто не объясняет. Свободный рынок электроэнергии? Чтоб свободно закупать ее втридорога? Вкупе с нынешним энергодефицитом украинцы, кажется, отрепетировали вхождение в европейскую энергосистему…

«Конец эпохи бедности»? В госбюджете-2022 предусмотрено повышение минимальной зарплаты аж на 200 гривен – до 6700! Да, кажется, многие в регионах получают минимальную зарплату. При этом доллар повысится до 28,7, а инфляция ожидается на уровне 7,3% — это по каким-то несбыточным прогнозам, которые украинские экономисты, как правило, снабжают оговоркой «если не изменятся цены на ресурсы». Да, Зеленский закончил в Украине эпоху бедности и ввел ее в эпоху нищеты.

Даже не хочется грустно шутить насчет проекта «Большая стройка», согласно которому все, у кого нет работы, должны были перепрофилироваться в строителей. При Зеленском еще больше увеличился поток трудовых мигрантов – причем нелегальных. Считай, все молодое население регионов теперь «живет» в Польше и Чехии в призаводских общежитиях.

Мы не открываем страшную тайну: украинцы чувствуют провал Зеленского по всем статьям. Геополитика, внутренняя ситуация, социальная сфера, здравоохранение… К здравомыслию Владимира Александровича взывать бессмысленно, теперь это – дело самого украинского народа. Стоит признать, что в 2019 году украинцы крупно ошиблись, и такую ошибку повторять – только на гибель страны. Граждане виноваты, что Голобородько стал президентом. Но, как мы помним, он прошел путь «от любви до импичмента» — будет ли реализация этого сценария в реальной жизни покажет время.





Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.