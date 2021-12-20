Ани Лорак впечатлила видом с кучерявой шевелюрой на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" - звезду стали сравнивать со знаменитой певицей Тиной Тернер.

Она всегда создает зрелищные шоу, старается безупречно выглядеть, а ее песни на первых строчках хит-парадов, пишет hyser.ua. А ведь каких-то 20 лет назад Каролина Куек была никому не известной девочкой из украинского провинциального городка.

Ани Лорак из тех людей, которые при любых обстоятельствах сохраняют лучезарную улыбку и блеск в глазах, а природная привлекательность и магнетизм позволяют им выглядеть роскошно. 19 декабря на праздничном концерте "Рождество с Григорием Лепсом" Ани Лорак удивила новым образом.

И дело тут вовсе не в очередном "голом платье", которых у знаменитости сотни. На этот раз знаменитость решилась на смену прически.

Да, Ани Лорак не раз состригала челку, наращивала локоны, частично осветляла пряди, следуя модным тенденциям. А еще она использовала начес, голливудские локоны, собирала стильные пучки и применяла ретро-прически. Вот только в этот раз звезда изменила имидж кардинально, вспомнив, видимо, свое детство.

И правда, юная Каролина до знакомства с продюсером Юрием Фалесой носила распущенные кудрявые волосы, длиною до плеч, чтобы легче было справиться с непослушной копной. А еще Лорак носила густую челку, которую зачесывала на бок.

А вот на последнем концерте артистка впечатлила тонкой талией, рельефными бедрами, а также необыкновенно пышной прической. Брюнетка с пышной копной кудрявых волос позировала в гримерке в черном сверкающем боди и в сапогах-чулках на платформе.