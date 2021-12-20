Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что ожидает в новом 2022 году от Украины, а также заявил, что наш опыт позволит нам с нуля перестроить Украину в более успешное государство.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

«Нам нужно вернуться к Конституции 1996 года и вернуться к декларации о независимости и сбросить всю эту мишуру, которая нависла на нас. Многие страны получали свою независимость через гражданскую войну и кровь, а на нас же независимость с неба упала», - отметил Михаил Чаплыга.

По мнению эксперта, прошлое изменить нельзя, но учитывая наш опыт, мы можем строить будущее для нашей страны.

«Мы знаем, что везде есть только циничные интересы, а партнеров в этом глобальном мире не бывает. Я бы хотел, чтобы 2022 год стал годом надежды, возрождения и феникса, который сгорел в пепел и из пепла родился заново», - сказал Михаил Чаплыга.

По словам политолога, за эти 30 лет независимости мы многое смогли понять и в новом 2022 году мы сможем использовать эти знания, обнулить наши политические позиции и начать двигаться заново, в заведомо верное направление.

Как сообщал Politeka, Михаил Чаплыга поделился своим опытом учебы в польской Академии госуправления.

Также Politeka публиковала мнение Михаила Чаплыги, что вся риторика США развернулась на Китай.