Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение общественного союза "Умные электросети Украины" (РЭУ) в Министерство энергетики с требованием пересмотреть проект закона.
"В проекте закона не конкретизировано в каких случаях предусматривается введение временной администрации, что не соответствует принципу правовой определенности и приведет к произвольному толкованию оснований введения временной администрации", - отмечают операторы систем распределения.
Эти и другие недостатки законопроекта противоречат не только Конституции, но и не согласованы с законодательством Европейского Энергетического Сообщества в сфере энергетики.
"Что может угрожать интеграции Украинской энергосистемы с европейской", - подчеркнули в РЭУ.
В свою очередь, в Союзе предлагают считать поводом для введения администраций именно факт. Кроме того, по мнению членов РЭУ, законопроект предусматривает двойное наказание за одно нарушение лицензионных условий.
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Как сообщалось, ранее проект закона о временных администрациях раскритиковали в "Центре Разумкова". Директор по энергетическим программам Центра Владимир Омельченко отметил, что законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях создает коррупционные риски.