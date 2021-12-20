Политолог Дмитрий Джангиров рассказал, какие тенденции сейчас наблюдаются в европейской экономике и как это повлияет на Украину.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

Дмитрий Джангиров рассказал, в каком состоянии сейчас находится европейская экономика.

“Сейчас мы видим бунт должников против кредиторов. То, что Франция подтянула к себе Италию, Испания уже на той стороне, Греция где-то там же будет. И заключительный акт Марлезонского балета – Польша тоже с этой группой поддержит бунт против Германии. И Германия окажется в окружении”, - сказал Дмитрий Джангиров.

По его словам, невозможно совместить различные типы экономик и финансовых систем.

Он отметил, что это влияет и на Украину, поскольку украинская экономика зависит от внешних рынков.

“Мы страна с открытой экономикой. Поэтому мы полностью зависим от внешней конъюнктуры. И если Бог на нашей стороне – внешняя конъюнктура сложится для нас позитивно”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что европейские элиты уже ментально созрели для проекта общего рынка.

Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк заявил, что мы без налоговой амнистии не можем.





